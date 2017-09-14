Студентов принуждают голосовать за кандидата от СДПК, заявляют в парламенте

Депутат Зиядин Жамалдинов («Онугуу-Прогресс») заявил сегодня на заседании парламента о принуждении студентов голосовать за кандидата в президенты от партии СДПК.

По его словам, ректор Джалал-Абадского университета заставляет студентов заполнять форму № 2 и голосовать за представителя социал-демократов.

«В Оше на предприятиях тоже дают указания сотрудникам, чтобы те поддержали кандидата СДПК. Это означает, что началось использование административного ресурса. Сапар Исаков с этой трибуны говорил, что они не будут вмешиваться в избирательный процесс. Пусть дадут поручение местным властям, чтобы не вмешивались», — сказал Зиядин Жамалдинов.

Депутат Аида Исмаилова (СДПК) отметила, что заполнение формы № 2 предусмотрено законом. «Если человек хочет проголосовать на другом участке, это его право. А если есть конкретные факты, то снимите на видео и предоставьте в органы», — сказала она и призвала коллег не обвинять голословно.

Выборы президента назначены на 15 октября. Претендуют на главную должность 13 человек.