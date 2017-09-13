12:13
+20
USD 68.60
EUR 82.03
RUB 1.20
Власть

Брат Раима-миллионера ответил на обвинения Омурбека Бабанова

Депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов ответил на обвинения Омурбека Бабанова. С заявлением он выступил сегодня на пленарном заседании.

По его словам, 3 сентября прошли местные выборы в Кара-Суу.

«В первую очередь создается штаб, проводятся встречи с избирателями. Я как депутат был там, рассказывал о деятельности СДПК и президента. Партия «Республика - Ата Журт» не создавала штаб и не проводила агитацию. Как она хотела победить на выборах? Ранее я говорил с Бабановым по телефону. Объяснил, что исход выборов непредсказуем. До выборов мы с ним все обсудили и пожали руки. Но как только прошло голосование, представители фракции начали выступать и обвинять Матраимовых», — сказал нардеп.

Читайте по теме
Омурбек Бабанов требует привлечь к ответственности Раима-миллионера

Напомним, ранее лидер фракции «РАЖ» заявил, что жители Кара-Суу жалуются и говорят, что их город, их район превратился в вотчину Райымбека Матраимова. Есть, оказывается, такой заместитель в таможенной службе, который своих сотрудников заставлял там (в Кара-Суу) работать на выборах.

Искендер Матраимов призвал политиков не делать огульных обвинений. «Нас пятеро братьев. Вы не сможете нанести нам вред», — обратился он к Бабанову.
Ссылка:
просмотров: 2249
Версия для печати
Материалы по теме
Выдвижение Владимира Путина на пост президента России пройдет в два этапа
Депутаты фракции «РАЖ» советуют кабмину Кыргызстана судиться с «Центеррой»
Алмазбек Атамбаев считает, что выполнил миссию президента
Голосовать по совести и не продавать голоса призвал Атамбаев избирателей
Алмазбек Атамбаев рассказал об услужливых дураках и беспорядках после выборов
Омурбек Бабанов пожаловался на использование админресурса
Бабанов о Liglass: У нас думают об имидже страны или мы банановая республика?
Создать условия для честных выборов президента пообещал Сапар Исаков
Депутаты кенеша Кара-Балты выберут мэра города
Алмазбек Атамбаев просит созвать внеочередную сессию Жогорку Кенеша
Популярные новости
Об&nbsp;истинных причинах визита Шавката Мирзиеева рассказал эксперт Аркадий Дубнов Об истинных причинах визита Шавката Мирзиеева рассказал эксперт Аркадий Дубнов
Штрафы за&nbsp;нарушение ПДД до&nbsp;1&nbsp;миллиона сомов внесли на&nbsp;рассмотрение парламента Штрафы за нарушение ПДД до 1 миллиона сомов внесли на рассмотрение парламента
Демарш? Фракция &laquo;Республика&nbsp;&mdash; Ата Журт&raquo; проигнорировала присягу правительства Демарш? Фракция «Республика — Ата Журт» проигнорировала присягу правительства
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;4-7 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-7 сентября
Бизнес
Какой БОНУС выбрать&nbsp;&mdash; решать вам! Какой БОНУС выбрать — решать вам!
&laquo;МегаПомощник&raquo;: тарифы и&nbsp;услуги MegaCom в&nbsp;одном приложении «МегаПомощник»: тарифы и услуги MegaCom в одном приложении
Пополняйте баланс без комиссии через новые терминалы&nbsp;О! Пополняйте баланс без комиссии через новые терминалы О!
Интернет 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom появился в&nbsp;14&nbsp;селах Прииссыккулья и&nbsp;Чуйской области Интернет 4G LTE от MegaCom появился в 14 селах Прииссыккулья и Чуйской области