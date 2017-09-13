Брат Раима-миллионера ответил на обвинения Омурбека Бабанова

Депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов ответил на обвинения Омурбека Бабанова. С заявлением он выступил сегодня на пленарном заседании.

По его словам, 3 сентября прошли местные выборы в Кара-Суу.

«В первую очередь создается штаб, проводятся встречи с избирателями. Я как депутат был там, рассказывал о деятельности СДПК и президента. Партия «Республика - Ата Журт» не создавала штаб и не проводила агитацию. Как она хотела победить на выборах? Ранее я говорил с Бабановым по телефону. Объяснил, что исход выборов непредсказуем. До выборов мы с ним все обсудили и пожали руки. Но как только прошло голосование, представители фракции начали выступать и обвинять Матраимовых», — сказал нардеп.

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Напомним, ранее лидер фракции «РАЖ» заявил, что жители Кара-Суу жалуются и говорят, что их город, их район превратился в вотчину Райымбека Матраимова. Есть, оказывается, такой заместитель в таможенной службе, который своих сотрудников заставлял там (в Кара-Суу) работать на выборах.

Искендер Матраимов призвал политиков не делать огульных обвинений. «Нас пятеро братьев. Вы не сможете нанести нам вред», — обратился он к Бабанову.