Кубанычбек Кулматов: Я историк, но руководить Нацбанком смогу

Сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике кандидат на должность главы Национального банка Кубанычбек Кулматов ответил на претензии депутатов. Он уверен, что его образование историка не означает, что он не сможет руководить Нацбанком.

Депутаты вспомнили, что у Кубанычбека Кулматова много достижений. Однако при этом у него нет образования, позволяющего работать в Нацбанке. Однако Кубанычбек Кулматов с этим не согласен.

«Я по образованию историк. Мой педагогический стаж всего год. Я работал в средней школе преподавателем. Весь остальной период я либо занимался бизнесом, либо находился на госслужбе. У меня есть опыт работы в таможенных органах, в муниципальной службе, в финсистеме я полтора года. Российско-Кыргызский фонд развития оказал большое влияние на финансовую и банковскую систему страны. Я думаю, что смогу исполнить возложенную на меня функцию», — ответил Кубанычбек Кулматов.

При этом он отметил, что кардинальных изменений в работе Национального банка не будет. Кубанычбек Кулматов уверен, что данная система должна быть консервативной, поэтому революционных изменений не будет.

«За годы работы НБ КР накопил большой опыт и приобрел потенциал в кадрах. Говорить о том, что будут большие изменения в работе Нацбанка после моего прихода или реформирование структур, думаю, невозможно», — заключил он.