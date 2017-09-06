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Власть

Об истинных причинах визита Шавката Мирзиеева рассказал эксперт Аркадий Дубнов

Российский эксперт и журналист Аркадий Дубнов рассказал ИА «24.kg» об истинных причинах визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан.

По его словам, второй президент Узбекистана пришел на пост, скорее всего, надолго и в соответствии с этим выстраивает свою региональную стратегию в Центральной Азии, определяемую в качестве доминанты новой внешней политики Ташкента.

«Отношения с соседями Узбекистана в теории не должны быть зависимы от персоналий их лидеров. Поэтому важно сохранить преемственность политики соседних стран и их прогнозируемость. Именно в этом контексте следует рассматривать визит Шавката Мирзиеева в Кыргызстан: давая возможность уходящему с поста президенту Алмазбеку Атамбаеву внести в копилку своих достижений урегулирование болезненных — в первую очередь пограничных — проблем между Кыргызстаном и Узбекистаном, Мирзиеев действует и в своих интересах. Таким образом, он обяжет следующего — пятого — кыргызского президента, кто бы им ни стал, следовать этим договоренностям», — пояснил Аркадий Дубнов.

Выгоден визит узбекского лидера и самому Алмазбеку Атамбаеву с предвыборной точки зрения.

Именно за его кандидата, который, как предполагается, должен продолжить политику сближения Бишкека с Ташкентом, действующая власть призовет голосовать этнических кыргызских узбеков юга страны.

Аркадий Дубнов
Аркадий Дубнов уверен, что искренних отношений в политике не бывает, есть только взаимные интересы и общие угрозы. «Формулировать их трудно, следовать им еще труднее. А еще бывают чересчур искренние политики, которым вышеуказанное дается трудно. Оттепель — вещь коварная. Как в природе, так и в политике. Задолго до прихода настоящего тепла ее могут сменить заморозки. Так что теплые вещи не стоит убирать далеко... Даже в Узбекистане», — заключил он.

Напомним, впервые за 17 лет Кыргызстан посетил с государственным визитом президент Узбекистана. Накануне состоялась двустороння встреча Алмазбека Атамбаева с Шавкатом Мирзиеевым. Лидерам удалось договориться по приграничным вопросам. Не возражает Узбекистан и относительно строительства ГЭС в Кыргызстане.
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