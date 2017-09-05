Узбекистан согласен на строительство Камбар-Аты. Об этом заявил президент РУз Шавкат Мирзиеев по итогам переговоров с главой Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

По его словам, главы государств обсудили во время переговоров в узком составе многие проблемные и щепетильные вопросы. Коснулись они спорного и сложного водного вопроса, который много лет осложнял отношения двух стран.

Мы будем вместе строить Камбар-Атинскую станцию. Шавкат Мирзиеев

«Мы серьезно договорились по водным вопросам, по строительству электростанций. Алмазбек Атамбаев убедил нас, что ни одна станция в Кыргызстане не будет строиться без участия Узбекистана. Мы готовы принимать самое активное, в том числе и финансовое участие. Мы должны взвешенно, продуманно и разумно все делать, чтобы это было выгодно обеим сторонам. А строительство Камбар-Аты нам выгодно. Эта станция нужна», — заявил Шавкат Мирзиеев.