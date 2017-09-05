Впервые в истории! Промежуточный договор о кыргызско-узбекской границе подписан

По итогам переговоров президентов Кыргызстана и Узбекистана подписан промежуточный договор о кыргызско-узбекской границе. Церемония подписания документа состоялась в присутствии Алмазбека Атамбаева и Шавката Мирзиеева.

Самым важным политическим документом, подписи под которым поставили лично главы двух государств, стало совместное заявление президентов.

Также подписано еще около десяти документов:

— Меморандум о сотрудничестве между Жогорку Кенешем Кыргызстана и Олий Мажлисом Узбекистана;

— Соглашение между правительствами Кыргызстана и Узбекистана о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства;

— Соглашение между правительствами Кыргызстана и Узбекистана о деятельности пограничных представителей;

— Соглашение между правительствами Кыргызстана и Узбекистана о сотрудничестве в области высшего образования;

— Соглашение между правительствами Кыргызстана и Узбекистана о научно-техническом сотрудничестве;

— Протокол об обмене грамотами о ратификации консульской конвенции между Кыргызстаном и Узбекистаном;

— Соглашение между мэрией города Ош и хокимиатом Андижана о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах;

— Соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Кыргызстана и Узбекистана;

— Меморандум о взаимопонимании между Национальным институтом стратегических исследований КР и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте РУз;

— Соглашение между мэрией Бишкека и хокимиатом Ташкента;

— Соглашение между правительствами Кыргызстана и Узбекистана о межрегиональном сотрудничестве.