20:00
+32
USD 68.60
EUR 81.77
RUB 1.19
Власть

Впервые в истории! Промежуточный договор о кыргызско-узбекской границе подписан

По итогам переговоров президентов Кыргызстана и Узбекистана подписан промежуточный договор о кыргызско-узбекской границе. Церемония подписания документа состоялась в присутствии Алмазбека Атамбаева и Шавката Мирзиеева.

Самым важным политическим документом, подписи под которым поставили лично главы двух государств, стало совместное заявление президентов.

Также подписано еще около десяти документов:

— Меморандум о сотрудничестве между Жогорку Кенешем Кыргызстана и Олий Мажлисом Узбекистана;

— Соглашение между правительствами Кыргызстана и Узбекистана о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства;

— Соглашение между правительствами Кыргызстана и Узбекистана о деятельности пограничных представителей;

— Соглашение между правительствами Кыргызстана и Узбекистана о сотрудничестве в области высшего образования;

— Соглашение между правительствами Кыргызстана и Узбекистана о научно-техническом сотрудничестве;

— Протокол об обмене грамотами о ратификации консульской конвенции между Кыргызстаном и Узбекистаном;

— Соглашение между мэрией города Ош и хокимиатом Андижана о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах;

— Соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Кыргызстана и Узбекистана;

— Меморандум о взаимопонимании между Национальным институтом стратегических исследований КР и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте РУз;

— Соглашение между мэрией Бишкека и хокимиатом Ташкента;

— Соглашение между правительствами Кыргызстана и Узбекистана о межрегиональном сотрудничестве.
Ссылка:
просмотров: 152
Версия для печати
Материалы по теме
О чем говорили Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиеев после переговоров
Узбекистан согласен на строительство Камбар-Аты
Атамбаева пригласили в Узбекистан. Могут подписать итоговый договор по границе
Последнее произведение Чингиза Айтматова перевели на узбекский язык
Шавкат Мирзиеев рассказал о разговорах начистоту с Алмазбеком Атамбаевым
Алмазбек Атамбаев: За год Узбекистан улучшил отношения со всеми странами ЦА
Президент Узбекистана процитировал слова Айтматова и призвал следовать им
Визит делегации Кыргызстана отмечали как День независимости Узбекистана
Президенты Кыргызстана и Узбекистана проводят двустороннюю встречу
Кыргызстан лидирует среди стран СНГ по защите инвесторов
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;26&nbsp;августа&nbsp;&mdash; 1&nbsp;сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 26 августа — 1 сентября
Жестко наказать смутьянов пообещал президент Кыргызстана Жестко наказать смутьянов пообещал президент Кыргызстана
Алмазбек Атамбаев вспомнил потомка Чингисхана и&nbsp;чиновника-коррупционера Алмазбек Атамбаев вспомнил потомка Чингисхана и чиновника-коррупционера
Впервые за&nbsp;17&nbsp;лет. Подробности визита Шавката Мирзиеева в&nbsp;Бишкек Впервые за 17 лет. Подробности визита Шавката Мирзиеева в Бишкек
Бизнес
Сeть AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; пoдвeлa итoги&nbsp;I этaпa aкции &laquo;Выигрaйтe мeчту!&raquo; Сeть AЗС «Гaзпрoмнeфть» пoдвeлa итoги I этaпa aкции «Выигрaйтe мeчту!»
MegaCom открыл центры продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Джалал-Абаде и&nbsp;Узгене MegaCom открыл центры продаж и обслуживания в Джалал-Абаде и Узгене
&laquo;Переходи на&nbsp;О! СТУДЕНТ&raquo;&nbsp;&mdash; Новый специальный тариф только для студентов! «Переходи на О! СТУДЕНТ» — Новый специальный тариф только для студентов!
Бытовая техника LG&nbsp;Electronics на&nbsp;IFA 2017 Бытовая техника LG Electronics на IFA 2017