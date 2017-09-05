Атамбаева пригласили в Узбекистан. Могут подписать итоговый договор по границе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пригласил своего коллегу Алмазбека Атамбаева посетить РУз с визитом. Стороны могут подписать итоговый договор по границе. Об этом стало известно сегодня во время переговоров двух президентов в расширенном составе.

По словам Шавката Мирзиеева, его предложение посетить Узбекистан главе Кыргызстана остается в силе. Пока готовится визит, стороны могут согласовать вопросы, которые обсуждены сегодня, и представить на переговорах в Ташкенте для подписания итоговые документы. Касается это и границы.

Тут Алмазбек Шаршенович предложил до его визита согласовать оставшиеся участки границы. Почему бы и нет?! Там ведь совсем немного осталось. Нужно поручить ответственным, чтобы они хорошо посидели, подумали, поговорили и пришли к единому мнению. Шавкат Мирзиеев

В свою очередь Алмазбек Атамбаев поблагодарил за приглашение и отметил, что стороны действительно могли бы до октября решить все спорные вопросы и подписать новые соглашения.