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Власть

Стала известна дата визита в Кыргызстан Шавката Мирзиеева

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня обсудил в телефонном разговоре с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым актуальные темы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Главы правительств обсудили вопросы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия по приграничным вопросам.

Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

Кроме того, в ходе разговора Сапар Исаков и Абдулла Арипов обсудили предстоящий визит в Кыргызстан президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, запланированного на 6 сентября.
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