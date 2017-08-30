Стала известна дата визита в Кыргызстан Шавката Мирзиеева

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня обсудил в телефонном разговоре с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым актуальные темы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Главы правительств обсудили вопросы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия по приграничным вопросам.

Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

Кроме того, в ходе разговора Сапар Исаков и Абдулла Арипов обсудили предстоящий визит в Кыргызстан президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, запланированного на 6 сентября.