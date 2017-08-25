Кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков обещает, что каждая семья в Кыргызстане получит доступ к Интернету. Об этом он заявил сегодня на заседании коалиции парламентского большинства.

Депутат Аскарбек Шадиев напомнил, что прежнее правительство обещало обеспечить общеобразовательные школы Интернетом.

Сапар Исаков отметил, что Министерство образования и науки работает над оснащением школ Интернетом, но это не решит всех проблем. «В каждое село мы должны провести широкополосный Интернет. В рамках проекта «Таза коом» прорабатывается возможность получения $50 миллионов. Благодаря этому каждая семья получит доступ к широкополосному Интернету», — заверил он.