$41 миллион. Казахстан начал оказывать помощь Кыргызстану

Казахстан направил первый транш в размере $41 миллиона долларов Кыргызстану. Об этом сообщило Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

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Как отмечается, финансовая помощь, выделенная для развития экономического сотрудничества в условиях евразийской интеграции, будет направлена на модернизацию таможенной, ветеринарной, фитосанитарной и карантинной служб Кыргызстана.

В рамках соглашения между правительствами РК и КР, подписанного в декабре 2016 года, Казахстан выделяет $100 миллионов. Техническое содействие направлено на реализацию проектов дорожной карты по присоединению Кыргызстана к Договору ЕАЭС.

«Оказываемое содействие позволит Кыргызской Республике в более сжатые сроки адаптировать экономику страны к требованиям ЕАЭС», - говорится в сообщении.