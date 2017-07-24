Алмазбек Атамбаев признался, что для него шесть лет президентства тянулись долго и бесконечно. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

В самом начале общения с журналистами он напомнил, что это его последняя летняя пресс-конференция в ранге главы государства. Через 2,5 месяца у страны будет новый президент. Если будет второй тур выборов, то немного позже. При этом сам Алмазбек Атамбаев еще не знает, успеет ли дать традиционную зимнюю пресс-конференцию.

«Для меня эти шесть лет тянулись долго, иногда даже бесконечно. Вспомните, в каком состоянии была наша страна. Сейчас мы видим, что те, кто собирался восстанавливать ее, сами первым делом пытались разворовывать ее. Ведь мне не раз рассказывали в кругу президентов: в те годы шли разговоры о том, что Кыргызстан уже не будет единым государством. Мы буквально три года спокойно живем. С 2010-го не давали нормально работать. Те, кто выставлял себя патриотами, борцами за нацию, под любым предлогом устраивали крики, митинги, шум, собачий лай, как из-за чехов. Я сильно посадил свое здоровье из-за этого», — признался президент.

Он рассказал, что есть люди, которым все равно: их не интересуют кровь и беда в стране. А есть те, для кого каждая проблема страны проходит через сердце.

«Единственное, немного грустно, что не успел я все сделать. Хотя, конечно, еще попытаюсь отдельные вопросы решить. Вопросы с границами, другие вопросы не успел я доделать. Не было нормальной атмосферы для работы. Надо было наводить порядок. Вы сейчас спокойно представляете, что кто-то пишет про другую нацию гадости, и мы возбуждаем дела. А несколько лет назад один из кандидатов в президенты открыто заявлял, что в стране есть первый, второй, третий сорт людей, а все силовые структуры временщики доверили Бекназарову, которому я бы ничего не доверил», — заявил Алмазбек Атамбаев.

«Страна теперь другая. Помните, когда в южных областях многие ездили из одного района в другой через территорию Таджикистана и Узбекистана? Это было недавно. Нам могли спокойно отключать газ и свет. Газ перед Новым годом отключали. А наши сбежавшие президенты туда бегали и отдавали наши земли, чтобы газ не отключили. За шесть лет после апреля 2010 года мы сделали другую страну. Сегодня это независимая, гордая страна, у которой открыта совершенно другая дорога. Хотелось бы, чтобы тот, кто будет избран президентом, продолжил этот курс», — заключил он.