Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко призвала страны СНГ сохранить русский язык. Об этом она заявила сегодня во время международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества», который проходит на побережье озера Иссык-Куль.

Валентина Матвиенко отметила, что у стран СНГ общие история и истоки. Поэтому им важно сохранить русский язык как язык межнационального общения на пространстве Содружества.

«Нам важно сохранять не только национальные языки и культуру, но и русский язык как язык межнационального общения. Он позволяет нам понимать друг друга и много дает нашему национальному культурному развитию», — заключила Валентина Матвиенко.