Валентина Матвиенко рассказала Алмазбеку Атамбаеву о форуме «Дети содружества»

Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко рассказала сегодня президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву о форуме «Дети содружества».

Она отметила, что рада встрече с главой КР. «Время так быстро летит. Последний раз я была в 2014 году, прошло почти 3 года, но я вспоминаю ту приятную поездку. Этот наш приезд - по приглашению спикера Жогорку Кенеша», - сказала Валентина Матвиенко.

«Мы уже в пятый раз организуем международный культурно-образовательный форум стран СНГ «Дети содружества». Хочу поблагодарить лично вас за поддержку. Это очень важно, когда дети стран СНГ, преподаватели собираются на такой форум. Тем самым мы создаем единое гуманитарное пространство. Хотелось бы чтобы дети чувствовали, что живут на пространстве СНГ и хранили традиции дружбы, которые нас связывали многие годы. Спасибо вам за поддержку», - добавила председатель совета.

Форум «Дети содружества» пройдет с 3 по 6 июля на берегу Иссык-Куля.