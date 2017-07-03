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Власть

Атамбаев хочет, чтоб «политические тяжеловесы» России строили дачи на Иссык-Куле

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретился сегодня с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко.

«Очень рад вас видеть, благодарю за ваш прилет. Вы, конечно, могли сразу полететь на Иссык-Куль. Для меня как президента и для всей нашей страны, каждый ваш приезд — это приезд настоящего друга. Совет Федерации под вашим мудрым руководством всегда помогает Кыргызстану по всем вопросам. Я знаю, что вы очень болеете за наши интересы и помогаете. Громадное вам спасибо! Хотел бы пожелать, чтобы вы не только поработали, но и хорошенько посмотрели на Иссык-Куль. Я хотел бы, чтобы наши российский друзья, политические тяжеловесы, лидеры потихоньку начали строить дачи на Иссык-Куле и почаще прилетали. Там такой песок, нигде такого нет!» — отметил Алмазбек Атамбаев.

Валентина Матвиенко заметила, что им запрещено «это делать за рубежом».

«А это не за рубежом. Это братская страна. Поверьте мне, президент России разрешит в Кыргызстане», — подчеркнул глава КР.
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