Поправки об узаконении домов на пашнях приняли в третьем чтении. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Изменения вносятся в законы «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий», «О переводе (трансформации) земельных участков».

Законопроект позволит узаконить земельные участки, застроенные до 31 июля 2009 года. Речь идет примерно о 40 тысячах участков по всей республике. Их общая площадь составляет более 13 тысяч гектаров.

Ранее депутаты долго спорили о том, в каком формате утверждать документ. Признавать ли дома, построенные на пашнях после 2009 года? Утверждать ли участки, которые должны были трансформировать до моратория, но не успели этого сделать, а владельцы участков так и не построили дома? Правительство, к слову, отказывалось узаконить дома, построенные на полях после 2009 года. В итоге решено узаокнить только те участки, на которые есть документы, но их не успели трансформировать.

За законопроект проголосовали 105 депутатов, против — 2. Законопроект отправляют на подпись президенту.