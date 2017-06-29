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Власть

Минобраз объяснил, зачем ему персональные данные родителей школьников

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева рассказала, зачем ведомство собирает персональные данные родителей школьников. Об этом она сообщила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, это не связано с политикой. Работа началась еще в 2016 году и продолжится после президентских выборов 15 октября 2017 года. Первый этап — создание электронной базы данных. В нее включат не только данные об учениках, но также сведения о родителях и учителях.

«Система позволит выяснить реальное число детей, которые не посещают школы и другие учебные заведения. Информация будет собираться с согласия родителей. Базы данных мы создаем совместно с ГРС и их экспертами. Часть базы будет закрытой, так как есть закон о защите персональных данных. Данная система позволит эффективно распределять бюджетные средства и направлена на борьбу с коррупцией», — рассказала Гульмира Кудайбердиева.
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