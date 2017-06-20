Депутат просит заблокировать соцсети, где вербуют в ИГИЛ

Сегодня на антитеррористическом форуме стран ЕАЭС депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина обратилась к уполномоченным органам с просьбой блокировать видеоролики в социальных сетях, где идет открытая вербовка в ряды ИГИЛ (запрещенная террористическая организация. — Прим. ИА «24.kg»).

По ее словам, в Интернете распространяется видео с призывом вступать в экстремистские организации. Ирина Карамушкина возмутилась тем, что подобные ролики не блокируют.

«Ко мне обратились граждане. Люди живут в страхе. Что делает власть? Прошу принять мое обращение как призыв к действию», — сказала депутат.