15:11
+30
USD 68.50
EUR 76.70
RUB 1.18
Власть

Депутат просит заблокировать соцсети, где вербуют в ИГИЛ

Сегодня на антитеррористическом форуме стран ЕАЭС депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина обратилась к уполномоченным органам с просьбой блокировать видеоролики в социальных сетях, где идет открытая вербовка в ряды ИГИЛ (запрещенная террористическая организация. — Прим. ИА «24.kg»).

По ее словам, в Интернете распространяется видео с призывом вступать в экстремистские организации. Ирина Карамушкина возмутилась тем, что подобные ролики не блокируют.

«Ко мне обратились граждане. Люди живут в страхе. Что делает власть? Прошу принять мое обращение как призыв к действию», — сказала депутат.
Ссылка:
просмотров: 473
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Депутаты требуют решить вопрос отвода земель под строительство малых ГЭС
Депутаты одобрили кредит от Саудовского фонда на строительство школ
У мэрии Бишкека пока нет возможности сделать часть улиц пешеходными
Депутаты вновь вернулись к теме вырубки деревьев в Бишкеке
Ответственность за преступления против несовершеннолетних ужесточат
Депутат горкенеша предложил не поднимать шумихи вокруг ресторана «Нарын»
Кыргызстан и Узбекистан укрепят отношения во всех ключевых областях
Больше часа депутаты БГК не могут приступить к тайному голосованию
В каких целях используют срубленные в Бишкеке деревья, интересно депутатам
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;12&mdash;16 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 12—16 июня
Депутат Жылдыз Мусабекова явилась на&nbsp;заседание парламента Депутат Жылдыз Мусабекова явилась на заседание парламента
Полномочия прокуратуры в&nbsp;Кыргызстане стали шире Полномочия прокуратуры в Кыргызстане стали шире
Уволен глава ГРС Тайырбек Сарпашев Уволен глава ГРС Тайырбек Сарпашев
Бизнес
Мобильный оператор О! запустил новый портал для меломанов &laquo;О!Музыка&raquo; Мобильный оператор О! запустил новый портал для меломанов «О!Музыка»
Новые роуминг-направления от&nbsp;MegaCom Новые роуминг-направления от MegaCom
MegaCom вновь радует своих абонентов подарками! MegaCom вновь радует своих абонентов подарками!
Кредиты от&nbsp;БТА Банка: в&nbsp;сомах и&nbsp;под 12 процентов годовых! Кредиты от БТА Банка: в сомах и под 12 процентов годовых!