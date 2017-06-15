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Власть

Уволен глава ГРС Тайырбек Сарпашев

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение об освобождении Тайырбека Сарпашева от должности председателя Государственной регистрационной службы согласно поданному заявлению.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего вице-премьер-министра и главы ГРС Тайырбека Сарпашева и других должностных лиц ведомства. Установлено, что в 2013 году проведен тендер на закупку бланков для регистрации гражданского состояния методом неограниченных торгов на сумму 8 миллионов сомов. Победителем тендера признали ОсОО «Триада-принт», однако вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев дал протокольное поручение, позволяющее ГРС закупить бланки у ОАО «Учкун».

Тайырбек Сарпашев после ухода с поста вице-премьера возглавлял ГРС.
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