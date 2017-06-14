Назначен аким Кара-Кульджинского района

Примберди Дыйканов назначен акимом Кара-Кульджинского района. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.

Другим распоряжением Каныбек Алиязов освобожден от должности акима Кара-Кульджинского района, он занимал этот пост с 2012 года.

Примберди Дыйканов родился в 1957 году. Окончил Ошский государственный педагогический институт по специальности «учитель математики».

Трудовую деятельность начал в 1978 году учителем математики в средней школе имени К.Маркса села Ылай-Талаа Кара-Кульджинского района;

1984–1988 — заместитель директора школы Кара-Кульджи по воспитательной работе;

1988–1995 — директор средней школы имени Б.Бегиева села Биймырза;

1995–2003 — руководитель аппарата Кара-Кульджинской районной государственной администрации;

2003–2016 — начальник районного отдела образования;

с апреля 2016 — заместитель главы государственной администрации — акима Кара-Кульджинского района.