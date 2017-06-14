18:40
+23
USD 68.46
EUR 76.76
RUB 1.20
Власть

Назначен аким Кара-Кульджинского района

Примберди Дыйканов назначен акимом Кара-Кульджинского района. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.

Другим распоряжением Каныбек Алиязов освобожден от должности акима Кара-Кульджинского района, он занимал этот пост с 2012 года.

Примберди Дыйканов родился в 1957 году. Окончил Ошский государственный педагогический институт по специальности «учитель математики».

Трудовую деятельность начал в 1978 году учителем математики в средней школе имени К.Маркса села Ылай-Талаа Кара-Кульджинского района;
1984–1988 — заместитель директора школы Кара-Кульджи по воспитательной работе;
1988–1995 — директор средней школы имени Б.Бегиева села Биймырза;
1995–2003 — руководитель аппарата Кара-Кульджинской районной государственной администрации;
2003–2016 — начальник районного отдела образования;
с апреля 2016 — заместитель главы государственной администрации — акима Кара-Кульджинского района.
Ссылка:
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
Назначен статс-секретарь Министерства юстиции Кыргызстана
Больше часа депутаты БГК не могут приступить к тайному голосованию
Депутатам, предложившим уволить акима, мэр Бишкека предложил самим поработать
Директору Госагентства по продвижению инвестиций объявлен строгий выговор
В Кыргызстане новый аким Панфиловского района
В Кыргызстане новый глава Госагентства по делам местного самоуправления
Премьер-министр Кыргызстана ряду госслужащих объявил замечание, других поощрил
Освобожден от должности Посол Кыргызстана в Азербайджане
Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 мая — 2 июня
После критики депутата ЖК уволился первый замполпреда в Чуйской области
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев сравнил некоторых политиков, активистов, журналистов с&nbsp;дерьмом Алмазбек Атамбаев сравнил некоторых политиков, активистов, журналистов с дерьмом
Кто из&nbsp;депутатов Кыргызстана не&nbsp;хочет отказываться от&nbsp;привилегий Кто из депутатов Кыргызстана не хочет отказываться от привилегий
Алмазбек Атамбаев и&nbsp;Шавкат Мирзиеев сверили часы Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиеев сверили часы
Отсутствие служебных машин мешает депутатам Кыргызстана качественно работать Отсутствие служебных машин мешает депутатам Кыргызстана качественно работать
Бизнес
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: безопасные покупки в&nbsp;Интернете с&nbsp;технологией Verified by&nbsp;Visa ОАО «Росинбанк»: безопасные покупки в Интернете с технологией Verified by Visa
20 лет профсоюзу &laquo;Дордоя&raquo;: от&nbsp;борьбы с&nbsp;рэкетирами до&nbsp;цифрового будущего 20 лет профсоюзу «Дордоя»: от борьбы с рэкетирами до цифрового будущего
Аудитория мобильного оператора О! в&nbsp;соцсетях достигла 140 тысяч пользователей Аудитория мобильного оператора О! в соцсетях достигла 140 тысяч пользователей
Инновации в&nbsp;образовании. Как реализуют проект Инновации в образовании. Как реализуют проект