Назначен аким Кара-Кульджинского района

Примберди Дыйканов назначен акимом Кара-Кульджинского района. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
По его данным, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.
Другим распоряжением Каныбек Алиязов освобожден от должности акима Кара-Кульджинского района, он занимал этот пост с 2012 года.
Примберди Дыйканов родился в 1957 году. Окончил Ошский государственный педагогический институт по специальности «учитель математики».
Трудовую деятельность начал в 1978 году учителем математики в средней школе имени К.Маркса села Ылай-Талаа Кара-Кульджинского района;
1984–1988 — заместитель директора школы Кара-Кульджи по воспитательной работе;
1988–1995 — директор средней школы имени Б.Бегиева села Биймырза;
1995–2003 — руководитель аппарата Кара-Кульджинской районной государственной администрации;
2003–2016 — начальник районного отдела образования;
с апреля 2016 — заместитель главы государственной администрации — акима Кара-Кульджинского района.