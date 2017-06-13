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Власть

Завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины выставили на аукцион
Фото МВС Украины. Заместитель министра ВД Украины Анастасия Деева. Архивное фото

Завтрак с заместителем министра внутренних дел Украины Анастасией Деевой выставили на благотворительные торги на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro со стартовой ценой в $3,8. Об этом сообщило РИА «Новости».

В октябре 2016 года глава МВД Украины Арсен Аваков назначил 24-летнюю Дееву своим заместителем по вопросам евроинтеграции. Назначение вызвало широкий общественный резонанс из-за возраста девушки и появления в Интернете ее откровенных фотографий. При этом Арсен Аваков заявлял, что Деева прошла спецпроверку и несколько собеседований, и утверждал, что по ряду функций она выигрывает у него самого.

Как сообщили на странице проекта ProZorro в Facebook, это благотворительная акция. В названии лота указан «Завтрак с заместителем министра МВД Анастасией Деевой», его стартовая цена составляет 100 гривен ($3,8). Ставки можно делать до 28 июня.

«Все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии», — сообщила система закупок.
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