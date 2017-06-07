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Власть

Директору Госагентства по продвижению инвестиций объявлен строгий выговор

Директору Госагентства по продвижению инвестиций и экспорта Алымбеку Орозбекову объявлен строгий выговор. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, ранее опубликована информация об оплате Государственным агентством по продвижению инвестиций и экспорта приема участников форума с участием премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в этнографическом комплексе «Супара» на 150 тысяч сомов в октябре 2016 года.

Аппаратом правительства проведено служебное расследование. Установлено, что информация, указанная в документах Государственного агентства, не соответствует действительности, так как премьер-министр не присутствовал на ужине.

На основании заключения служебного расследования принято решение об объявлении строгого выговора директору Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики Алымбеку Орозбекову и увольнении исполняющей обязанности главного бухгалтера А.Акматалиевой за ненадлежащее оформление бухгалтерской документации.

В феврале 2017 года ему уже объявляли выговор.
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