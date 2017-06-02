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Власть

В пятой экспедиции на Памир удалось дойти до каждого села, где живут кыргызы

Только в пятой экспедиции на Памир удалось дойти до каждого села, где живут этнические кыргызы. Об этом на заседании фракции «Онугуу-Прогресс» сказал заместитель директора Государственной службы миграции Алмаз Асанбаев.

По его словам, «в пятой экспедиции были получены количественные и качественные данные об этнических кыргызах, до этого просто на границе передавали помощь и этим ограничивались».

Алмаз Асанбаев отметил, что 300 кыргызов прошли медицинское обследование, доставлено 80 тонн гуманитарного груза.

Всего на Большом и Малом Памире проживает около двух тысяч человек. На Малом Памире - 208 семей, это около 1 тысячи 100 человек, на Большом Памире - 280 человек.

Алмаз Асанбаев

«Три дня назад 30 детей памирских кыргызов прибыли в Файзабад (столицу провинции Бадахшан, север Афганистана. — Прим. ИА «24. kg), и местные власти обещали помочь с оформлением паспортов. Сейчас предпринимаем меры по их временному приезду в Кыргызстан», — сказал Алмаз Асанбаев.
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