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Власть

В Кыргызстане предлагают создать государственную типографию

В Кыргызстане предлагают создать государственную типографию. Данный вопрос сегодня обсуждается на заседании парламентской фракции СДПК в рамках обсуждения проекта Закона «О документах государственного значения». Напомним, инициатор документа — Министерство юстиции.

Председатель Фонда по управлению госимуществом Болсунбек Казаков заявил, что «для создания такого предприятия необходимо много финасовых средств» и в условиях дефицита бюджета сделать это невозможно.

Он сообщил, что государство владеет 77,36 процента акций ОАО «Учкун» и 65 процентами - ОсОО «Континент принт», которые и печатают полиграфическую продукцию.
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