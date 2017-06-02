В Кыргызстане предлагают создать государственную типографию. Данный вопрос сегодня обсуждается на заседании парламентской фракции СДПК в рамках обсуждения проекта Закона «О документах государственного значения». Напомним, инициатор документа — Министерство юстиции.

Председатель Фонда по управлению госимуществом Болсунбек Казаков заявил, что «для создания такого предприятия необходимо много финасовых средств» и в условиях дефицита бюджета сделать это невозможно.