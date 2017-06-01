В ЖК интересуются, почему против аппарата правительства не возбуждено дело

Депутат Рыскельди Момбеков интересуется, почему против главы Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева уголовное дело возбудили, а против аппарата правительства за закрытие рынка «Дыйкан» протокольным поручением — нет.

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По его словам, имеется акт Счетной палаты, в котором указано, что ущерб от закрытия рынка составил 179 миллионов сомов.

«Правительство не учло решение прокуратуры, мы выдали предписание закрыть нефтебазу рядом с рынком, а закрыли рынок «Дыйкан». Там 5 гектаров земли, у кого-то есть интересы на эту землю. Вы выгнали людей, а теперь попробуйте проехать от улицы Сыдыгалиева до Патриса Лумумбы, вы час будете стоять в пробке утром и вечером, вот что вы сделали», — возмутился депутат.

В свою очередь спикер парламента Чыныбай Турсунбеков поддержал депутата и сообщил, что будет создана депутатская комиссия по ситуации с рынком.