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Власть

Даже инициаторам не нравятся отдельные поправки в закон о выборах президента

Даже инициаторам не нравятся отдельные поправки в закон о выборах президента. В этом признался сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев.

Он призвал коллег не защищать отдельные предложения. «Когда мы только разработали законопроект, он состоял из трех страниц. Сейчас внесли уже столько поправок, что он насчитывает 15 страниц. Надо открыто говорить, почему мы вносим такие изменения. Во втором чтении такого недовольства не было», — сказал Дастан Бекешев.

Он напомнил коллегам, что в режиме третьего чтения уже невозможно внести изменения в законопроект. Только голосование решит, пройдет он или нет.

«Некоторые нормы и мне не нравятся, хотя я являюсь одним из инициаторов», — сказал Дастан Бекешев.
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