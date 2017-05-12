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Общество

Дата президентских выборов в Кыргызстане станет известна не позднее 15 июня

Депутаты парламента Кыргызстана не позднее 15 июня должны объявить дату президентских выборов. Об этом ИА «24.kg» сообщил член фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, вероятнее всего кампания пройдет 15 октября, следовательно, согласно закону, ЦИК должен начать официальную регистрацию кандидатов и подготовку за четыре месяца до дня голосования, а это 15 июня.

В первом чтении поправки в закон о выборах приняты, осталось пройти второе и третье. Предположительно, в течение двух-трех недель парламент внесет изменения, и мы сможем объявить дату.

Алмамбет Шыкмаматов

Ранее лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов заявлял ИА «24.kg», что президентские выборы могут пройти в третье воскресенье октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51593/
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