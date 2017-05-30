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Власть

В Кыргызстане опять хотят ввести НДС на импорт зерна и муки

В Кыргызстане опять хотят ввести НДС на импорт зерна и муки. Об этом сегодня заявили на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

По словам инициатора поправок Кенжебека Бокоева, изменения в закон «О введении в действие Налогового кодекса КР» разработаны в целях продовольственной безопасности страны и сокращения дефицита республиканского бюджета.

Проектом закона предлагается установить по импорту и поставке зерна и муки ставку НДС в размере 12 процентов.

Следует отметит, что ранее налог отменили. По мнению депутата, если оставить все как есть, то ежегодные налоговые поступления в республиканский бюджет от переработчиков муки уменьшатся на 1 миллиард сомов в год. Фермерам придется переориентироваться в сельском хозяйстве, особенно в Чуйской области, от сеяния пшеницы к другим видам культур, что требует затрат на приобретение семян других сельскохозяйственных культур. Это приведет и к удорожанию кормов, а следовательно, к неконкурентоспособности молока и молочной продукции, мяса и яиц отечественного производства.
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