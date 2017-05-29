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Власть

Премьер-министр предложил Всемирному банку увеличить финансирование Digital CASA

На встрече с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук представила нового руководителя офиса в Кыргызстане Болормаа Амгаабагазара. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, на встрече глава кабмина отметил, что в настоящее время разрабатывается проект Стратегии развития-2040, на основе которой начнут работу по подготовке среднесрочной Программы развития КР на 2018–2022 годы. Он призвал Всемирный банк принять активное участие в разработке стратегий и рассмотреть возможность оказания технической поддержки и помощи в финансировании проектов программы.
Кроме того, Сооронбай Жээнбеков рассказал о проекте «Таза коом» и предложил ВБ рассмотреть возможность увеличить ранее одобренную сумму на финансирование мероприятий в рамках проекта Digital CASA с $20 до $50 миллионов.
Лилия Бурунчук отметила, что банк обязательно рассмотрит возможность расширения финансирования мероприятий в рамках проекта «Таза коом».
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