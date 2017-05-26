Бывший спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков намерен баллотироваться в президенты. Об этом ИА «24.kg» сообщили в партии «Ата-Журт».

По их данным, земляки Ахматбека Келдибекова в Алае поддержали его и пожелали удачи в предстоящей президентской гонке. В оппозиционном движении, возглавляемом также Адаханом Мадумаровым и Камчыбеком Ташиевым, выдвижение Ахматбека Келдибекова пока не комментируют. Отметим, что съезд партия «Ата-Журт», где должны выдвинуть единого претендента, также пока не проводила.

На своей страничке в Facebook Ахматбек Келдибеков выложил ролик встречи с алайцами.