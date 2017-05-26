16:15
+24
USD 67.95
EUR 76.39
RUB 1.21
Власть

Ахматбек Келдибеков намерен баллотироваться в президенты

Бывший спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков намерен баллотироваться в президенты. Об этом ИА «24.kg» сообщили в партии «Ата-Журт».

По их данным, земляки Ахматбека Келдибекова в Алае поддержали его и пожелали удачи в предстоящей президентской гонке. В оппозиционном движении, возглавляемом также Адаханом Мадумаровым и Камчыбеком Ташиевым, выдвижение Ахматбека Келдибекова пока не комментируют. Отметим, что съезд партия «Ата-Журт», где должны выдвинуть единого претендента, также пока не проводила.

На своей страничке в Facebook Ахматбек Келдибеков выложил ролик встречи с алайцами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52832/
просмотров: 877
Версия для печати
Материалы по теме
Кандидат в президенты Жээнбеков покинет пост премьер-министра Кыргызстана
Сооронбай Жээнбеков — кандидат в президенты Кыргызстана от партии СДПК
За четыре месяца до выборов начнется регистрация кандидатов
В ЦИК предлагают принять закон об интернет-изданиях
Иса Омуркулов считает, что Новый год помешает провести президентские выборы
ЦИК Кыргызстана может рекомендовать парламенту дату президентских выборов
Президентские выборы в Кыргызстане могут пройти в два тура
ЦИК и Жогорку Кенеш должны высказать свою позицию по дате выборов президента
Жизнь не должна зависеть от личных качеств руководителей и политиков
Кабай Карабеков считает маловероятным, что оппозиция выставит кандидата
Популярные новости
За&nbsp;кого&nbsp;бы вы&nbsp;проголосовали на&nbsp;президентских выборах? Опрос За кого бы вы проголосовали на президентских выборах? Опрос
Кыргызстан не&nbsp;в&nbsp;состоянии выплатить ущерб Максиму Бакиеву Кыргызстан не в состоянии выплатить ущерб Максиму Бакиеву
Кандидаты в&nbsp;президенты. Между учителем русского языка и&nbsp;&laquo;мучным королем&raquo; Кандидаты в президенты. Между учителем русского языка и «мучным королем»
Премьер пригрозил главе &laquo;Айыл Банка&raquo; увольнением Премьер пригрозил главе «Айыл Банка» увольнением
Бизнес
&laquo;Мобильная библиотека&raquo; от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;лучший подарок книголюбам! «Мобильная библиотека» от О! — лучший подарок книголюбам!
Строительные и&nbsp;земляные работы без согласования с&nbsp;&laquo;Кыргызтелекомом&raquo; недопустимы Строительные и земляные работы без согласования с «Кыргызтелекомом» недопустимы
Более 470 тысяч сомов от&nbsp;абонентов MegaCom в&nbsp;поддержку ветеранов Более 470 тысяч сомов от абонентов MegaCom в поддержку ветеранов
Чиновники пытаются пользоваться админресурсом, но&nbsp;и&nbsp;это со&nbsp;временем исчезнет Чиновники пытаются пользоваться админресурсом, но и это со временем исчезнет