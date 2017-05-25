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Власть

Правительство Кыргызстана тормозит строительство малых ГЭС

Правительство Кыргызстана тормозит строительство малых ГЭС и не дает инвесторам вложить средства в эти проекты. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Кубанычбек Нурматов.

По его словам, Кыргызстан активно приглашает инвесторов для реализации проектов по строительству малых ГЭС. И такие предприниматели уже есть. Но им не дают работать, заставляют вкладывать дополнительные средства.

«Проекты по строительству малых ГЭС не удается осуществить. Это связано с вопросом по прохождению тендеров. Государство должно выделить средства на проведение тендеров. Мы должны предоставить все условия для инвесторов, а не требовать, чтобы они сами проводили тендеры. Если инвестор приходит с деньгами и мы заставляем его участвовать в тендере, то у нас должен быть готов проект и найдены средства на его реализацию, чтобы отдать строительство соответствующим компаниям», — возмутился Кубанычбек Нурматов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52680/
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