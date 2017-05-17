СДПК выдвинула своего кандидата на президентские выборы. Об этом ИА «24.kg» сообщил лидер парламентской фракции социал-демократов Иса Омуркулов.

По его словам, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков стал единственным кандидатом от партии.

Всего были представлены на суд политсовета партии три претендента: руководитель аппарата главы государства Сапар Исаков, спикер парламента Чыныбай Турсунбеков и премьер Сооронбай Жээнбеков. Фаворит был определен путем мягкого рейтинга.

Здесь можно проголосовать за кандидатов в президенты страны, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.