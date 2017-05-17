Депутаты Жогорку Кенеша не понимают, какие законы принимают

Депутаты Жогорку Кенеша хотят переголосовать по поправкам в Уголовный кодекс. Предложение поступило сегодня на заседании парламента.

Депутат Асель Кодуранова рассказала, что поправки рассматривали 4 мая, 10 мая состоялось голосование. 90 депутатов проголосовали против, 25 — за. Однако 37 нардепов обратились после в комитет, чтобы провести повторное голосование, так как они не поняли, за какой законопроект голосовали.

Сегодня часть депутатов выступили за необходимость повторно рассмотреть вопрос в комитете, так как в прошлый раз не было кворума. По словам Ирины Карамушкиной, многие члены комитета намеренно покинули заседание, чтобы не обсуждать вопрос. Другая часть депутатов против голосования, потому что в зале почти не осталось людей.

Речь идет о поправках в Уголовный кодекс, касающихся соглашения о сотрудничестве между сторонами обвинения и защиты.