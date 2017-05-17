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Власть

Запрет на курение в кафе поддержали депутаты Жогорку Кенеша

Запрет на курение в кафе поддержали депутаты Жогорку Кенеша. Законопроект приняли сегодня в третьем чтении.

Документом предусматривается установление запрета на оборот насвая и кальяна, а также смесей для курения кальяна. По данным Государственной налоговой службы, за подачу кальяна не уплачиваются какие-либо налоги, налоговые органы не ведут учет поступлений от реализации кальяна и различных видов смесей для него. Развлекательные заведения уплачивают налоги лишь за осуществление такой деятельности.

Кроме того, вводят запрет на курение в столовых, кафе и ресторанах, за исключением тех мест общественного питания, где оборудованы специальные помещения для курения. Данная мера необходима в целях охраны здоровья сотрудников общепита.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51982/
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