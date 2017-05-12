В Кыргызстане только 5–6 предприятий с госдолей приносят прибыль

В Кыргызстане только 5–6 предприятий с государственной долей приносят прибыль. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК сообщил глава Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков.

По его словам, ФУГИ разработал проект постановления Жогорку Кенеша «О создании открытого акционерного общества «Национальный холдинг». «Уже создали Энергохолдинг. Это требование времени. Действующая система не отвечает требованиям. В каждом ОАО есть наши представители. Они назначаются по конкурсу, но не показывают эффективности из-за того, что не профессионалы. Политические события также влияют», — сказал Болсунбек Казаков.

Он отметил, что Энергохолдинг показал хорошие результаты. «Все госпредприятия и ОАО с госдолей прошли анализ. В базе Министерства юстиции находится 1 тысяча 330 госпредприятий. Из них работают 166, и только 5–6 приносят доходы. В ФУГИ всего 158 ОАО, из которых 34 работают, 13 не работают, 6 упраздняются, 2 на стадии банкротства», — добавил Болсунбек Казаков.