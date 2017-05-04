Ученые опасаются, что президентом Академии наук станет не академик

В Национальной академии наук Кыргызстана опасаются, что президентом станет не академик, а член-корреспондент. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Ирина Карамушкина.

По ее словам, нет гарантии, что академик станет хорошим менеджером.

Ранее я говорила о коррупционных схемах, выявленных в НАН КР, когда пытались прибрать к рукам земли и постройки. Там были замешаны в том числе и академики Ирина Карамушкина

«Доверие к ним не намного выше, чем к членам-корреспондентам. Смотреть нужно, кто своими профессиональными возможностями поднимет науку страны», — сказала она и призвала коллег уйти от советских стереотипов.

Жогорку Кенеш рассматривает поправки в закон о Национальной академии наук, в частности о выборах ее президента. Предлагается избирать главу НАН из числа академиков и членов-корреспондентов не старше 70 лет общим собранием, тайным голосованием, сроком на четыре года.