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Власть

Гостиница «Семетей» принесла 5 миллионов сомов прибыли, а не 50 тысяч

«Гостиница «Семетей» в 2016 году принесла в бюджет Кыргызстана 5 миллионов сомов, а не 50 тысяч», — заявил сегодня на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности глава Госкомитета по делам обороны Мирбек Касымкулов.

По его словам, «Семетей» предназначена для размещения делегаций по военному сотрудничеству и военнослужащих из регионов, прибывших в Бишкек. Кроме того, в случае военных действий здесь будет располагаться дополнительный штаб.

Общая территория участка — 2 тысячи 212 квадратных метрах, жилая площадь — 4 тысячи 366 квадратных метров. При этом военные не согласны с тем, что гостиница убыточна.

По итогам 2016 года от гостиницы «Семетей» поступило 5 миллионов 281 тысяча сомов.

«Гостиницу «Семетей» нельзя считать убыточной. Гостиница нам нужна, потому что в Бишкеке это единственная гостиница, где могут остановить военнослужащие из регионов», — отметил Мирбек Касымкулов.

Ранее глава ФУГИ сообщил депутатам, что убыточные объекты, в том числе «Семетей», планируется продать.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50920/
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