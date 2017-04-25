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Власть

Из-за Минтранса отчет правительства Кыргызстана под угрозой

Из-за Министерства транспорта и дорог отчет правительства Кыргызстана под угрозой. Об этом сообщил сегодня на заседании профильного комитета его председатель Марат Аманкулов.

Депутаты интересовались у заместителя министра транспорта и дорог Азимкана Жусубалиева исполнением инвестиционных проектов, сколько стоит километр дороги, почему сократили участок реабилитации трассы Бишкек — Кара-Балта. Однако он не дал прямых ответов.

«Вы ставите под угрозу отчет правительства. Сколько стоит километр дороги? Почему сократили Бишкек — Кара-Балту? Вы письменно ответите. Что за тайны мадридского двора? Мы поименно всех дадим, кто не смог ответить», — сказал Марат Аманкулов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50443/
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