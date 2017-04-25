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Власть

Депутат предложил на Скрябина, 45 построить дом для жителей Дачи СУ


Депутат парламента от фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов предложил построить на территории участков на улице Скрябина, 45 и 45а многоэтажный дом для жителей села Дачи СУ, пострадавших от авиакатастрофы. Об этом он сказал на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК, где заслушивают отчет правительства за 2016 год.

На предложение парламентария глава правительства Сооронбай Жээнбеков ответил, что собранные 100 миллионов сомов отданы пострадавшим, и напомнил, что недавно завершились переговоры с турецкой стороной о выплате компенсации от авиаперевозчика.

«Переговоры прошли хорошо, средства еще не пришли, но могу уверить, что результаты положительные», — сказал глава кабмина.

Отвечая на предложение переселить жителей Дачи СУ, он сказал, что в настоящее время правительство не может найти участок для этой цели.

«Село расположено на ровном участке земли, а в стране много населенных пунктов, пострадавших от схода оползней. В поселке нет школы и водоснабжения, и они согласились выделить сумму из собранных денег на решение этих проблем», — сказал премьер-министр.

Однако с ним не согласился депутат Алмамбет Шыкмаматов, который сказал, что жители Дачи Су живут как под скалой.

«Эсперты сказали, что населенный пункт не должен находиться в конце взлетной полосы, это самая плохая жизнь, жизнь в постоянном страхе, и обязанность правительства переселить их», — сказал парламентарий.

Депутат, говоря о взыскании компенсации с авиперевозчика, призвал правительство не идти на мировое соглашение, а решить все вопросы в рамках Монреальской конвенции.

«Согласно конвенции, если самолет даже заденет чей-то сарай, с комапнии взыскиваются огромные компенсации. По моим подсчетам, мы должны получить минимум $10 миллионов», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Глава правительства отметил, что комиссия работает хорошо, и правительство никогда не пойдет против народа. «Как мы можем быть на стороне турецкой компании, а не народа?», — ответил премьер.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50441/
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