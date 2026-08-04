Глава кабмина рассказал, как Садыр Жапаров следит за соцсетями

Президент Садыр Жапаров регулярно следит за публикациями и обращениями граждан в социальных сетях. Об этом председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев рассказал в интервью агентству «Кабар».

По его словам, глава государства, независимо от времени суток, направляет сообщения о проблемах ответственным министрам, руководству кабмина и сотрудникам своей администрации.

«Если кто-то работает неправильно, президент сразу пересылает информацию через WhatsApp. После этого мы должны оперативно разобраться и принять меры», — заявил Адылбек Касымалиев.

Он отметил, что обращения могут касаться работы чиновников, социальных проблем, жалоб граждан и случаев, когда людям требуется помощь. Все такие сигналы, по словам главы кабмина, берутся на контроль.

Он добавил, что глава государства жестко требует соблюдения дисциплины и особенно строго реагирует на сведения о коррупции. При подтверждении подобных фактов чиновник может лишиться должности.

Адылбек Касымалиев также сообщил, что сам просматривает социальные сети и направляет публикации о проблемах министрам или сотрудникам администрации для проверки и решения.