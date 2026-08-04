Глава кабмина назвал два главных проекта для будущего Кыргызстана

Камбар-Атинская ГЭС-1 и железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан являются крупнейшими стратегическими проектами страны. Об этом председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил в интервью агентству «Кабар».

По его словам, запуск Камбар-Атинской ГЭС-1 позволит Кыргызстану значительно сократить зависимость от импорта электроэнергии, а в перспективе — экспортировать ее в другие страны.

Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, как отметил глава кабмина, должно превратить республику в крупную транзитную страну и открыть новые маршруты для доставки грузов в государства Азии и Европы.

При этом главным долгосрочным вложением Касымалиев назвал инвестиции в образование.

«Самый важный проект — это образованные граждане. Инвестиции в знания дадут стране главный толчок к развитию», — заявил он.