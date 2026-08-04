Подготовка к саммиту ШОС и Играм кочевников завершена на 98 процентов

Кыргызстан практически завершил подготовку к предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества и Всемирным играм кочевников. Об этом председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил в интервью агентству «Кабар».

По его словам, основные мероприятия саммита ШОС пройдут в Бишкеке. В столице также состоится церемония открытия Всемирных игр кочевников, после чего соревнования продолжатся на Иссык-Куле, где пройдет и церемония закрытия.

Сегодня все мероприятия готовы примерно на 98 процентов. Остались в основном работы по озеленению. Мы успеем. Адылбек Касымалиев

Он отметил, что подготовка началась еще после перехода председательства в ШОС к Кыргызстану в сентябре 2025 года. Работы, по его словам, на постоянном контроле президента и руководства кабмина.

К международным мероприятиям в Бишкеке строят новый конгресс-холл и стадион «Бишкек Арена», рассчитанный на 51 тысячу 200 зрителей. Касымалиев назвал его крупнейшим футбольным стадионом в Центральной Азии.

По его словам, комплекс будут использовать не только для спортивных соревнований. На его территории предусмотрены торговые площади, кафе, рестораны, фитнес-залы и зоны отдыха для детей.

В столице ремонтируют дороги и благоустраивают здания вдоль основных маршрутов передвижения иностранных делегаций.

Глава кабмина признал, что проведение мероприятий потребует значительных расходов и приведет к временным ограничениям для жителей. Однако, по его мнению, саммит и Игры кочевников помогут повысить международный авторитет Кыргызстана и показать возможности страны зарубежным гостям.

«Это делается для развития и продвижения Кыргызстана. Такие мероприятия позволяют миру увидеть, что представляет собой наша страна», — отметил он.

Касымалиев прокомментировал перенос начала учебного года на 15 сентября. По его словам, одним из основных факторов стало проведение крупных международных мероприятий. При этом учебную программу не сократят и школьники завершат ее в полном объеме.

Еще одной причиной он назвал изменение климата и продление туристического сезона. По мнению главы кабмина, теплая погода позволяет семьям отдыхать на Иссык-Куле до середины сентября.

Он добавил, что временные перекрытия дорог неизбежны при приеме иностранных делегаций, и призвал граждан отнестись к ограничениям с пониманием.