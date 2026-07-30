Садыр Жапаров наградил Шавката Мирзиеева орденом «Манас»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров наградил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева орденом «Манас» I степени. Церемония прошла 30 июля в культурном центре «Рух Ордо» на Иссык-Куле в рамках государственного визита узбекского лидера.
Высшей государственной награды Кыргызстана Шавкат Мирзиеев удостоен за значительный вклад в развитие стратегического партнерства между двумя странами.
Кроме того, стороны подписали договор об участке кыргызско-узбекской государственной границы, соглашения о совместном использовании родника «Чечме», сотрудничестве в оборонной сфере, социальном страховании и пенсионном обеспечении, взаимном признании кредитов в сфере высшего образования, а также ряд протоколов и планов совместных действий в сферах туризма, культуры, агропромышленного комплекса и инвестиций.
30 июля на Иссык-Куле также проходит Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Для участия в мероприятии в Кыргызстан прибыли лидеры стран региона, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев.