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Власть

Садыр Жапаров наградил Шавката Мирзиеева орденом «Манас»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров наградил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева орденом «Манас» I степени. Церемония прошла 30 июля в культурном центре «Рух Ордо» на Иссык-Куле в рамках государственного визита узбекского лидера.

Высшей государственной награды Кыргызстана Шавкат Мирзиеев удостоен за значительный вклад в развитие стратегического партнерства между двумя странами.

В этот же день президенты приняли участие в церемонии подписания двусторонних документов. Ключевым из них стал Договор о союзнических отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном.

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Кроме того, стороны подписали договор об участке кыргызско-узбекской государственной границы, соглашения о совместном использовании родника «Чечме», сотрудничестве в оборонной сфере, социальном страховании и пенсионном обеспечении, взаимном признании кредитов в сфере высшего образования, а также ряд протоколов и планов совместных действий в сферах туризма, культуры, агропромышленного комплекса и инвестиций.

30 июля на Иссык-Куле также проходит Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Для участия в мероприятии в Кыргызстан прибыли лидеры стран региона, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383555/
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