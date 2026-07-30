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Власть

С 30 июля по 1 августа на дороге Тамчи — Чолпон-Ата введут ограничения

С 30 июля по 1 августа автодорогу от международного аэропорта «Тамчы» до Чолпон-Аты будут периодически перекрывать. Об этом напомнил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

Ранее он уже предупреждал жителей и гостей Иссык-Кульской области о временных ограничениях движения.

По его словам, временные ограничения связаны с государственными визитами президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Кроме того, в эти дни на Иссык-Куле состоится неформальная консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

Аскат Алагозов попросил жителей и гостей Иссык-Кульской области с пониманием отнестись к кратковременным перекрытиям и учитывать их при планировании поездок.

Он отметил, что временные ограничения связаны с проведением международных мероприятий, направленных на укрепление внешних связей Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383482/
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