С 30 июля по 1 августа автодорогу от международного аэропорта «Тамчы» до Чолпон-Аты будут периодически перекрывать. Об этом напомнил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

Ранее он уже предупреждал жителей и гостей Иссык-Кульской области о временных ограничениях движения.

По его словам, временные ограничения связаны с государственными визитами президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Кроме того, в эти дни на Иссык-Куле состоится неформальная консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

Аскат Алагозов попросил жителей и гостей Иссык-Кульской области с пониманием отнестись к кратковременным перекрытиям и учитывать их при планировании поездок.

Он отметил, что временные ограничения связаны с проведением международных мероприятий, направленных на укрепление внешних связей Кыргызстана.