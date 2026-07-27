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Власть

С 30 июля по 1 августа будут перекрывать дорогу Тамчи — Чолпон-Ата

С 30 июля по 1 августа на автодороге от международного аэропорта «Тамчы» до Чолпон-Аты будут вводиться временные ограничения движения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его словам, дорогу будут периодически перекрывать в связи с государственными визитами президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Кроме того, в эти дни на Иссык-Куле пройдет неформальная консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

Аскат Алагозов принес извинения жителям Иссык-Кульского района и отдыхающим за временные неудобства и попросил с пониманием отнестись к кратковременным ограничениям движения, отметив, что они связаны с проведением важных международных мероприятий, направленных на укрепление внешних связей Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383176/
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