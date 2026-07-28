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Власть

В судах Кыргызстана часть сотрудников будут назначать без конкурса

В Кыргызстане с 1 июля ввели экспериментальный порядок назначения на отдельные административные государственные должности в судебной системе. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Апробационный режим будет действовать до 1 июля 2027 года. В этот период для отдельных категорий сотрудников аппарата Верховного суда и местных судов установят особый порядок назначения без конкурса.

Кроме того, в аппарате ВС появятся должности начальника отдела управления информационных технологий и старшего референта этого управления.

Перечень должностей, на которые можно будет назначать вне конкурса, утвержден приложением к указу.

Верховному суду поручено до 1 марта следующего года провести мониторинг эксперимента, а до 1 апреля представить администрации главы государства итоговый отчет и предложения о возможных изменениях законодательства о государственной службе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383220/
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