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Власть

Кабмин готов помочь пострадавшим продавцам Wildberries льготными кредитами

Кабинет министров готов рассмотреть предоставление льготных кредитов кыргызстанским предпринимателям, понесшим убытки из-за пожара на складе маркетплейса Wildberries. Об этом первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев заявил в эксклюзивном интервью 24.kg.

По словам предпринимателей, размер ущерба может составлять от нескольких миллионов до сотен миллионов сомов. Однако точную сумму потерь власти пока назвать не могут.

из интернета
Фото из интернета

Данияр Амангельдиев отметил, что официальных обращений от пострадавших предпринимателей в кабмин пока не поступало.

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«Определить точный ущерб сложно, поскольку объемы товаров наших предпринимателей нигде у нас не зарегистрированы. Но мы готовы оказать помощь в рамках программ льготного кредитования», — сказал он.

Первый замглавы кабмина напомнил, что ранее власти уже решали проблемы кыргызстанских производителей, работавших через Wildberries. В частности, предпринимателям предоставили возможность напрямую размещать и продавать продукцию на маркетплейсе, а также урегулировали налоговые вопросы.

С начала года предпринимателям, работающим через маркетплейсы и в швейной отрасли, начали выдавать беспроцентные и льготные кредиты для пополнения оборотного капитала.

По словам Данияра Амангельдиева, в рамках программы бизнесу уже предоставлено около 20 миллиардов сомов.

Он также призвал предпринимателей активнее страховать товары и экспортные поставки.

«Если человек занимается предпринимательской деятельностью, он должен учитывать риски. Для их снижения необходимо использовать механизмы страхования», — отметил чиновник.

По его словам, кыргызстанские страховые компании могут перестраховывать крупные риски в рамках механизмов Евразийского экономического союза. Кроме того, в стране действуют программы страхования экспортных поставок.

«Если бы товары были застрахованы в рамках таких программ, предприниматели могли бы рассчитывать на возмещение средств», — заключил Данияр Амангельдиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382649/
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