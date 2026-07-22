Кабмин готов помочь пострадавшим продавцам Wildberries льготными кредитами

Кабинет министров готов рассмотреть предоставление льготных кредитов кыргызстанским предпринимателям, понесшим убытки из-за пожара на складе маркетплейса Wildberries. Об этом первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев заявил в эксклюзивном интервью 24.kg.

По словам предпринимателей, размер ущерба может составлять от нескольких миллионов до сотен миллионов сомов. Однако точную сумму потерь власти пока назвать не могут.

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Данияр Амангельдиев отметил, что официальных обращений от пострадавших предпринимателей в кабмин пока не поступало.

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«Определить точный ущерб сложно, поскольку объемы товаров наших предпринимателей нигде у нас не зарегистрированы. Но мы готовы оказать помощь в рамках программ льготного кредитования», — сказал он.

Первый замглавы кабмина напомнил, что ранее власти уже решали проблемы кыргызстанских производителей, работавших через Wildberries. В частности, предпринимателям предоставили возможность напрямую размещать и продавать продукцию на маркетплейсе, а также урегулировали налоговые вопросы.

С начала года предпринимателям, работающим через маркетплейсы и в швейной отрасли, начали выдавать беспроцентные и льготные кредиты для пополнения оборотного капитала.

По словам Данияра Амангельдиева, в рамках программы бизнесу уже предоставлено около 20 миллиардов сомов.

Он также призвал предпринимателей активнее страховать товары и экспортные поставки.

«Если человек занимается предпринимательской деятельностью, он должен учитывать риски. Для их снижения необходимо использовать механизмы страхования», — отметил чиновник.

По его словам, кыргызстанские страховые компании могут перестраховывать крупные риски в рамках механизмов Евразийского экономического союза. Кроме того, в стране действуют программы страхования экспортных поставок.

«Если бы товары были застрахованы в рамках таких программ, предприниматели могли бы рассчитывать на возмещение средств», — заключил Данияр Амангельдиев.