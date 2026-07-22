Без мигрантов не будет роста. Амангельдиев об антикитайских настроениях

Кыргызстану необходима контролируемая трудовая миграция, поскольку в стране растет дефицит рабочих рук. При этом иностранцы, нарушающие законы, должны быть выдворены независимо от их гражданства. Об этом первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев заявил в эксклюзивном интервью 24.kg.

По его словам, рост числа иностранных работников связан с экономическим подъемом, строительством трасс, железной дороги, социальных и коммерческих объектов.

«Мы не разделяем рабочую силу на своих и чужих. Все должны соблюдать законодательство нашей страны. Те, кто не хочет подчиняться установленным правилам, должны быть выдворены, чем мы сегодня и занимаемся», — сказал чиновник.

Фото 24.kg. Данияр Амангельдиев

Он отметил, что отсутствие публичных заявлений об ужесточении миграционного контроля не означает бездействия властей.

По данным Данияра Амангельдиева, инвестиции в основной капитал выросли на 168 процентов. Одновременно сократилось число кыргызстанцев, работающих за рубежом: с 680 тысяч в 2021 году до 380 тысяч человек в 2026-м.

«Значительная часть граждан уже занята внутри страны, а потребность в дополнительных рабочих руках растет. Трудовые ресурсы — один из главных двигателей экономики», — заявил первый зампред кабмина.

А если бы мигрантов не было?

По словам Данияра Амангельдиева, без привлечения иностранной рабочей силы Кыргызстан не смог бы сохранить нынешние темпы строительства и экономического роста.

«Нужно задать вопрос: если бы мигрантов не было, был бы у нас такой рост и строилось бы столько объектов и железных дорог? Мы хотим получить результат сегодня, а не ждать два или пять лет», — отметил он.

Квоты для иностранных работников, по словам чиновника, выдаются под конкретные проекты и могут увеличиваться или сокращаться в зависимости от потребностей экономики.

«Хаотичного безвизового режима и вседозволенности у нас нет. Все процессы регулируются и контролируются», — подчеркнул он.

Об антикитайских настроениях

Первый замглавы кабмина заявил, что наблюдает в социальных сетях ксенофобные настроения в отношении иностранцев.

«Мы не должны делить людей по национальному признаку. Есть законопослушные граждане, и есть те, кто нарушает законы», — сказал он.

При этом негативное отношение к иностранцам, по мнению Данияра Амангельдиева, может отпугнуть инвесторов.

«Критиковать легко. Но нужно поставить себя на место человека, который вкладывает собственные деньги в чужой стране. Он хочет понимать, что государство и закон защитят его инвестиции», — отметил он.

О скупке земель и жилья гражданами Китая

Информацию о том, что граждане Китая якобы массово скупают земли, квартиры и дома в Кыргызстане, Данияр Амангельдиев назвал не соответствующей действительности.

Он напомнил, что приграничные земли не продаются иностранцам и не передаются им в аренду.

«Мы не делим инвесторов по национальному признаку. Важны бизнес-интерес и взаимная выгода для государства и инвестора», — заявил чиновник.

По его словам, приток иностранных инвестиций способствует развитию экономики, интеграции страны и поступлению иностранной валюты.

«Можно закрыться и жить только в рамках собственного населения. Но тогда такой динамики роста не будет», — заключил Данияр Амангельдиев.