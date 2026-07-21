19:27
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Власть
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Катар, Египет, Пакистан предлагают США прекратить удары

Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники предложили США и Ирану 10-дневное прекращение огня. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Мы сказали США и Ирану, что предлагаем период охлаждения»,— сказал один из собеседников издания. По информации Axios, посредники сформировали предложение о прекращении огня на 10 дней из тех условий, которые Иран, Оман и Катар обсуждали 11 июля. Тогда Вашингтон потребовал от Тегерана взять на себя обязательства по сохранению свободного судоходства в Ормузском проливе.

Читайте по теме
Эскалация. США и Иран продолжают обмен ударами, Москва призывает к диалогу

Администрация президента США изучает предложение, но готовится и к возможному провалу переговоров. Как отмечает Axios, в последние дни американские военнослужащие перебросили в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков, формируя силы, необходимые для продолжения атак. 

Напомним, девятые сутки подряд в ближневосточном регионе продолжается эскалация напряженности. США не намерены отказываться от ударов и бомбят объекты инфраструктуры ИРИ. Тегеран в ответ бомбит американские объекты, расположенные в странах Персидского залива.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382438/
просмотров: 3170
Версия для печати
Материалы по теме
Тегеран грозит убивать по одному военнослужащему США за каждого погибшего иранца
Рост цен на нефть продолжается: уже больше 100 долларов за баррель
Эскалация на Ближнем Востоке. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Кыргызстан
Атака на Иран. Китай готов сыграть конструктивную роль в восстановлении мира
Выше 94 долларов. Цены на нефть растут на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана
С начала атаки на Иран США потеряли 17 человек убитыми и более 430 ранеными
Эскалация. США и Иран продолжают обмен ударами, Москва призывает к диалогу
Цена нефти марки Brent превысила отметку в 90 долларов за баррель
Эскалация. Иран призвал ОАЭ эвакуировать граждан, проживающих вблизи аэропортов
Эскалация. США изолировали важнейший порт Ирана в Бендер-Аббасе
Популярные новости
Данияр Амангельдиев назвал возможную рыночную цену бензина АИ-92 Данияр Амангельдиев назвал возможную рыночную цену бензина АИ-92
Веерные отключения и&nbsp;рост цен: что рассказал об&nbsp;энергетике Данияр Амангельдиев Веерные отключения и рост цен: что рассказал об энергетике Данияр Амангельдиев
Садыр Жапаров назвал постыдной зависимость Кыргызстана от&nbsp;импорта электроэнергии Садыр Жапаров назвал постыдной зависимость Кыргызстана от импорта электроэнергии
Президент поручил повторно изучить вопрос о&nbsp;лишении мандата экс-депутата БГК Президент поручил повторно изучить вопрос о лишении мандата экс-депутата БГК
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
19:23
Промышленность Германии теряет по 15 тысяч рабочих мест ежемесячно Промышленность Германии теряет по 15 тысяч рабочих мест...
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов