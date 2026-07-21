Атака на Иран. Катар, Египет, Пакистан предлагают США прекратить удары

Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники предложили США и Ирану 10-дневное прекращение огня. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Мы сказали США и Ирану, что предлагаем период охлаждения»,— сказал один из собеседников издания. По информации Axios, посредники сформировали предложение о прекращении огня на 10 дней из тех условий, которые Иран, Оман и Катар обсуждали 11 июля. Тогда Вашингтон потребовал от Тегерана взять на себя обязательства по сохранению свободного судоходства в Ормузском проливе.

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Администрация президента США изучает предложение, но готовится и к возможному провалу переговоров. Как отмечает Axios, в последние дни американские военнослужащие перебросили в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков, формируя силы, необходимые для продолжения атак.

Напомним, девятые сутки подряд в ближневосточном регионе продолжается эскалация напряженности. США не намерены отказываться от ударов и бомбят объекты инфраструктуры ИРИ. Тегеран в ответ бомбит американские объекты, расположенные в странах Персидского залива.