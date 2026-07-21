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Власть

В Кыргызстане утвердили новые правила сбора дикорастущих растений

Кабинет министров утвердил новые правила сбора, заготовки и перемещения объектов растительного мира в Кыргызстане.

Кроме того, утвержден перечень видов дикорастущих растений, которые разрешено использовать. Конкретные растения и требования к их сбору содержатся в приложениях к постановлению.

Власти объяснили изменения необходимостью сохранить биологическое разнообразие и обеспечить рациональное использование растительных ресурсов.

Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора поручено привести свои решения в соответствие с новым порядком и принять необходимые меры.

Одновременно утратят силу правила, действовавшие с 2011 года. Они регулировали выдачу разрешений на изъятие растений, в том числе для научных целей, а также сбор лекарственных и пищевых растений и грибов.

Постановление вступит в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382384/
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