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Власть

Президента Кыргызстана выдвинули на премию мира Льва Толстого

Президента Кыргызстана выдвинули на премию мира Льва Толстого. С инициативой выступил депутат Государственной думы, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Он также предложил премировать этой наградой лидеров Узбекистана и Таджикистана.

По его словам, благодаря усилиям руководства трех стран обеспечивается безопасность на евразийском пространстве.

«Международный общественный фонд «Российский фонд мира» выдвинул президента Киргизии Садыра Жапарова, главу Таджикистана Эмомали Рахмона и лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева на соискание Международной премии мира имени Льва Толстого за весомый вклад в обеспечение всеобщей и равной безопасности на основе верховенства международного права, строительство многополярного мира, укрепление взаимопонимания и сотрудничества между народами», — говорится в письме за подписью Леонида Слуцкого в адрес жюри.

Он также отметил, что 31 марта 2025 года на первом саммите лидеров трех государств в Худжанде были подписаны исторические документы — договор о точке стыка границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана и Худжандская декларация о вечной дружбе, которые будут служить обеспечению целям стабильности и устойчивого развития, повышению международного авторитета всего региона.

Премия присуждается за выдающиеся заслуги в деятельности, направленной на противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны; за весомый вклад в обеспечение всеобщей и равной безопасности на основе верховенства международного права, прекращение гонки вооружений, строительство многополярного и ненасильственного мира; за существенные достижения в области демилитаризации, демократизации и гуманизации международных отношений на основе общепринятых норм морали и права; за активную миротворческую деятельность и неустанную борьбу в защиту прав и свобод человека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338652/
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